Thiago Silva dá adeus ao Porto; Aposenta ou volta ao mercado?

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, deixa o FC Porto após o término do vínculo contratual com o clube português. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) por meio de um comunicado oficial publicado no site e nas redes sociais do time. No último sábado, o zagueiro levantou o troféu de campeão português.

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🗣️ Brasileiros reagem à ausência de Thiago Silva na Copa do Mundo

Esta foi a segunda passagem de Thiago Silva pelo FC Porto. A primeira aconteceu há 22 anos, quando atuou pela equipe B. Nesta temporada, o brasileiro disputou somente 14 jogos, mas, na mensagem de despedida, o clube acrescentou que "as portas estarão sempre abertas para ti".

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Quais serão os próximos passos da carreira de Thiago Silva?

Após a negativa de Carlo Ancelotti na escolha dos convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Thiago Silva mantém os próximos passos da carreira em aberto.

Segundo informações da ESPN, o zagueiro não deve seguir atuando como jogador, mas pretende seguir no futebol. Após recusar a renovação de contrato oferecida pelo Porto, o zagueiro tem duas opções na mesa: fazer parte do departamento de futebol do Chelsea ou se juntar à diretoria do Milan a convite de Ibrahimovic.

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Thiago Silva já está próximo de concluir a licença de treinador para obter a Uefa Pro.

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