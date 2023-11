Com passagens por Vasco, Flamengo e Internacional, a atacante Rhaizza joga há pouco mais de um ano no futebol turco, vestindo a camisa do Beylerbeyi, e vem tendo sucesso. Na atual temporada, a carioca ocupa a vice-liderança na artilharia da liga nacional com nove gols em 11 jogos. A atleta fala do momento especial que vive no exterior.