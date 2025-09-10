menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Flamengo deixa a Espanha e jogará na Arábia Saudita; veja

Atacante de 23 anos também passou pelo Palmeiras

imagem cameraLázaro comemora com os companheiros de Almería (Foto: Divulgação / Almería)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
14:59
Lázaro é vendido pelo Almería ao Al-Najma por 5 milhões de euros.
O jogador assinou contrato de quatro temporadas.
O Flamengo receberá quantia do Mecanismo de Solidariedade da FIFA.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mais um brasileiro jogará na Arábia Saudita a partir desta temporada. O Almería, da Segunda Divisão da Espanha, oficializou a venda de Lázaro para o Al-Najma, clube recém-promovido à elite saudita. A negociação foi sacramentada sob a oferta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual) pelo atleta revelado no Flamengo, que assinará contrato por quatro temporadas.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lázaro foi anunciado oficialmente pelo Al-Najma nesta quarta-feira (10), que adquiriu 100% dos direitos do jogador de 23 anos. Em relação a valores que o Flamengo terá acesso, apenas o Mecanismo de Solidariedade da FIFA renderá certa quantia ao Rubro-negro, já que o clube da Gávea só receberia mais caso Lázaro deixasse o Almería por um valor acima do que foi pago em 2022: 7 milhões de euros (R$ R$ 36,34 milhões na cotação da época).

Vale lembrar que o atacante brasileiro atuou pelo Palmeiras em 2024, quando foi emprestado pelo Almería. Seu novo clube, o Al-Najma, voltou a primeira divisão da Arábia Saudita depois de passar 22 anos e, além de Lázaro, acertou com outro brasileiro de origem rubro-negra: o zagueiro Samir, contratado em agosto ao deixar o Tigres, do México.

Lázaro e Abel Ferreira no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os brasileiros na Saudi Pro League

  1. Roger Ibañez (Zagueiro-Al-Ahli);
  2. Galeno (Atacante/Al-Ahli);
  3. Matheus Gonçalves (Atacante/Al-Ahli);
  4. Renan Lodi (Lateral/Al-Hilal);
  5. Kaio César (Atacante/Al-Hilal);
  6. Malcom (Atacante/Al-Hilal);
  7. Marcos Leonardo (Atacante/Al-Hilal): em vias de acertar com o Neom;
  8. Bento (Goleiro/Al-Nassr);
  9. Ângelo (Meia/Al-Nassr);
  10. Wesley (Atacante/Al-Nassr);
  11. Fabinho (Meio-campista/Al-Ittihad);
  12. Gabriel Carvalho (Atacante/Al-Qadsiah);
  13. Marcelo Grohe (Goleiro/Al-Shabab);
  14. Carlos Junior (Atacante/Al-Shabab);
  15. Mailson (Goleiro/Al-Taawoun);
  16. Andrei Girotto (Zagueiro/Al-Taawoun);
  17. Flávio (Meio-campista/Al-Taawoun);
  18. Samir (Zagueiro/Al-Najma);
  19. Lázaro (Atacante/Al-Najma);
  20. Samuel Portugal (Goleiro/Al-Okhdood);
  21. Petros (Meio-campista/Al-Okhdood);
  22. Kewin (Goleiro/Damac);
  23. David Kaiki (Atacante/Damac);
  24. Rangel (Lateral-esquerdo/Al-Fayha).

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

