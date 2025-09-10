Ex-Flamengo deixa a Espanha e jogará na Arábia Saudita; veja
Atacante de 23 anos também passou pelo Palmeiras
Mais um brasileiro jogará na Arábia Saudita a partir desta temporada. O Almería, da Segunda Divisão da Espanha, oficializou a venda de Lázaro para o Al-Najma, clube recém-promovido à elite saudita. A negociação foi sacramentada sob a oferta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual) pelo atleta revelado no Flamengo, que assinará contrato por quatro temporadas.
Lázaro foi anunciado oficialmente pelo Al-Najma nesta quarta-feira (10), que adquiriu 100% dos direitos do jogador de 23 anos. Em relação a valores que o Flamengo terá acesso, apenas o Mecanismo de Solidariedade da FIFA renderá certa quantia ao Rubro-negro, já que o clube da Gávea só receberia mais caso Lázaro deixasse o Almería por um valor acima do que foi pago em 2022: 7 milhões de euros (R$ R$ 36,34 milhões na cotação da época).
Vale lembrar que o atacante brasileiro atuou pelo Palmeiras em 2024, quando foi emprestado pelo Almería. Seu novo clube, o Al-Najma, voltou a primeira divisão da Arábia Saudita depois de passar 22 anos e, além de Lázaro, acertou com outro brasileiro de origem rubro-negra: o zagueiro Samir, contratado em agosto ao deixar o Tigres, do México.
Os brasileiros na Saudi Pro League
- Roger Ibañez (Zagueiro-Al-Ahli);
- Galeno (Atacante/Al-Ahli);
- Matheus Gonçalves (Atacante/Al-Ahli);
- Renan Lodi (Lateral/Al-Hilal);
- Kaio César (Atacante/Al-Hilal);
- Malcom (Atacante/Al-Hilal);
- Marcos Leonardo (Atacante/Al-Hilal): em vias de acertar com o Neom;
- Bento (Goleiro/Al-Nassr);
- Ângelo (Meia/Al-Nassr);
- Wesley (Atacante/Al-Nassr);
- Fabinho (Meio-campista/Al-Ittihad);
- Gabriel Carvalho (Atacante/Al-Qadsiah);
- Marcelo Grohe (Goleiro/Al-Shabab);
- Carlos Junior (Atacante/Al-Shabab);
- Mailson (Goleiro/Al-Taawoun);
- Andrei Girotto (Zagueiro/Al-Taawoun);
- Flávio (Meio-campista/Al-Taawoun);
- Samir (Zagueiro/Al-Najma);
- Lázaro (Atacante/Al-Najma);
- Samuel Portugal (Goleiro/Al-Okhdood);
- Petros (Meio-campista/Al-Okhdood);
- Kewin (Goleiro/Damac);
- David Kaiki (Atacante/Damac);
- Rangel (Lateral-esquerdo/Al-Fayha).
