Ex-Flamengo, Bernardo Fontes se aproxima de título em Portugal e vê evolução na carreira

Ex-goleiro do Flamengo, Bernardo Fontes se aproxima da conquista do título da LigaPro e do acesso à elite do futebol português com o Tondela. A equipe do brasileiro ocupa a liderança da segunda divisão restando apenas seis jogos para o fim da competição.

Contratado na atual temporada, Bernardo Fontes pertence ao clube com a 5ª melhor defesa do torneio e possui oito partidas sem ser vazado. Em entrevista ao Lance!, o jogador vê o momento como uma evolução em sua carreira e a Liga Portugal 2 como uma vitrine.

- Avalio positivamente. Sentimos uma grande evolução, os números falam por si. Tem sido uma temporada muito produtiva para mim tanto em termos de números, quanto em termos de boas atuações e espero continuar assim. A Liga Portuguesa é uma liga muito boa, que muitas pessoas olham com bons olhos, tem muita qualidade tanto a nível individual, quanto coletiva e acredito ser uma boa vitrine.

Revelado na base do Flamengo, Bernardo Fontes foi negociado para o Braga em 2020 em meio a pandemia da Covid-19. Apesar da chegada aos 17 anos, o brasileiro vê como um trunfo para sua evolução por conta da adaptação e da experiência que conquistou.

- Acredito que quanto mais cedo você chega, mais facilidade você tem para se adaptar ao jogo, a nova cultura. Passei quatro ano no Braga integrado aos profissionais, indo para jogos de Liga Europa, Champions e isso vai te dando novas experiências, além do nível altíssimo nos treinos. Sinto que foi muito bom ter passado por isso cedo. A principal diferença (para o Brasil) foi o rigor. Como eles são rigorosos com pequenos detalhes, tanto dentro de campo, quanto fora deles. Taticamente eles são muito detalhistas.

No sábado (12), o Tondela visita o Paços de Ferreira e conta com mais uma boa atuação de Bernardo Fontes para se aproximar do objetivo de voltar à primeira divisão.

Veja outras respostas de Bernardo Fontes, ex-Flamengo

Boa temporada

- Eu acredito no dia a dia, procuro fazer meu melhor em todos os jogos, ajudar a equipe a vencer em todos os finais de semana. Volto a lembrar que no início da temporada, esse não era o principal objetivo, mas estamos em uma boa colocação. A euforia fica por conta dos torcedores, mas a gente quer fazer o nosso melhor.

Relação com Gabriel Batista, ex-Flamengo

- Tenho uma boa relação com ele, uma admiração pelo trabalho dele. Não tenho muito contato, mas sei do caminho e da bonita história que ele está escrevendo no clube dele. Mas eu também olho basicamente pra mim, pra fazer um bom trabalho e escrever a minha história bem feita.

Curiosidade no início da carreira

- Na Taça Rio Bonito Sub-11 que jogam os quatro grandes do Rio. Nossa equipe não tinha goleiro, eu nunca gostei de perder e falei que iria para o gol para a gente não perder o jogo. Tive uma boa atuação, fui eleito o melhor goleiro da competição, outros clubes do Rio me chamaram e foi assim que começou. Vi que tinha jeito pra isso e nunca troquei, nunca pensei em algo diferente que não fosse ser o goleiro.