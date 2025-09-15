O Al Wahda começou sua campanha na Liga dos Campeões da Ásia com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Al-Ittihad, nesta segunda-feira (15). O destaque ficou para Caio Canedo, ex-Botafogo, que marcou o gol de empate em sua primeira partida pelo clube de Abu Dhabi no torneio continental. O resultado dá confiança ao time dos Emirados Árabes logo na estreia.

Naturalizado emiradense, Caio mostrou por que é um dos principais nomes do futebol local. Aos 34 anos, o atacante acumula uma década no país e construiu carreira sólida e vitoriosa, com passagens de destaque pelo Al Ain – onde conquistou a Liga Nacional, a Taça da Liga e a Copa do Presidente. Pela seleção dos Emirados, soma participações nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e em outras competições asiáticas.

Caio Canedo em ação pelo Al Wahda (Foto: Divulgação/Al Wahda)

Gol decisivo e projeção para a temporada

Após o jogo, Caio celebrou o gol e o momento vivido com a nova camisa, afirmando que estreiar na Champions League da Ásia e marcar o gol da vitória da ânimo e confiança para o prosseguir da temporada.

– Feliz por começar essa nova etapa no Al Wahda marcando um gol tão importante. Estrear na Champions League da Ásia pelo clube é especial e poder ajudar o time a conquistar essa virada dá ainda mais confiança para a temporada que temos pela frente – disse o atacante.

Com 460 jogos e 233 gols desde que chegou ao Oriente Médio em 2014, Caio chega ao Al Wahda com a expectativa de ser referência técnica e liderança no elenco. O gol marcado contra o Al-Ittihad reforça o papel que o brasileiro pode desempenhar nesta temporada.

O próximo compromisso do Al Wahda será pela Liga dos Emirados Árabes, contra o Al Dhafra, às 10h30 (de Brasília), em Abu Dhabi. A equipe tenta manter o embalo após o bom início na Champions League da Ásia e consolidar Caio Canedo como um dos protagonistas do futebol local.

