Luís Castro está de casa nova. O português foi apresentado nesta quarta-feira (4) como treinador do Al Wasl, clube dos Emirados Árabes Unidos. O ex-comandante do Botafogo retorna ao futebol após um período sem clube, desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro de 2024.

Nos últimos meses, Castro teve seu nome ventilado em equipes brasileiras como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhum acordo foi concretizado. Em 2023, ele deixou o Botafogo com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Esta será a terceira experiência do técnico no Oriente Médio, onde já dirigiu o Al Duhail, do Catar, além da equipe de Cristiano Ronaldo.

Conheça o Al Wasl 🟡🟢

Octacampeão do Campeonato dos Emirados Árabes, o Al Wasl é conhecido por seu um pedaço do Brasil na beira do campo em solo asiático. Na história do clube, 11 técnicos brasileiros passaram pelo comando do time, com nomes conhecidos do nosso futebol: Joel Santana, Antônio Lopes, Jorginho são alguns exemplos. O último trabalho da classe foi de Odair Hellmann, em passagem por duas temporadas, entre dezembro de 2020 a junho de 2022. Nos campos, o elenco atual conta com dois atletas do país: Rodrigo Oliveira, de 22 anos; e João Pedro, de 32.

— Al Wasl assina oficialmente com o técnico português Luis Castro para liderar o Imperador nas próximas competições 🧑‍🏫🐆 — escreveu o clube na legenda do post de apresentação do português.

