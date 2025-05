O goleiro brasileiro Lucas Perri encerrou sua primeira temporada como titular no futebol europeu com números expressivos e elogios tanto da imprensa quanto de especialistas. Ex-Botafogo, o jogador de 27 anos foi um dos pilares do Lyon, da França, ao longo da campanha 2024/25, consolidando-se como peça-chave do elenco que terminou a Ligue 1 na sexta colocação e chegou às quartas de final da Liga Europa.

Perri foi titular em 33 das 38 partidas do campeonato francês, além de atuar em confrontos decisivos da competição continental. Ao todo, disputou 45 jogos na temporada, acumulando 13 partidas sem sofrer gols e totalizando 152 defesas - 94 delas dentro da área e 58 fora. Com média de 3,5 defesas por jogo e 72% de aproveitamento, o goleiro demonstrou consistência e segurança ao longo do ano.

Lucas Perri, ex-jogador do Botafogo, em ação pelo Lyon contra o Saint-Étiene (Foto: Reprodução/Instagram)

Perri vive grande fase e faz boa temporada

O técnico Paulo Fonseca, comandante do Lyon, destacou o desempenho do brasileiro ao longo da temporada. O treinador ressaltou a melhora de Perri na saída de bola e sua precisão nos passes, que alcançou 73%, pela camisa do time francês.

- No momento, o melhor goleiro do mundo é o meu goleiro, Lucas Perri. Defensivamente, ele é muito bom. Ofensivamente, evoluiu bastante, especialmente na construção com os pés - afirmou Paulo Fonseca, treinador do Lyon.

O bom momento do arqueiro não passou despercebido pelo cenário internacional. O CIES Football Observatory incluiu Perri entre os melhores da temporada, colocando-o na 13ª posição entre os goleiros de todo o mundo. Além disso, ele foi indicado ao Trophées UNFP, premiação que reconhece os destaques da Ligue 1.

O desempenho de Perri também chamou a atenção da Seleção Brasileira. O goleiro foi convocado pelo ex-técnico do Brasil, Dorival Júnior, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o brasileiro vive na expectativa de ser convocado novamente por Carlo Ancelotti, novo treinador da Canarinho.

