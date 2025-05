Com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil bem encaminhada, o Botafogo irá poupar jogadores no jogo de volta com o Capital-DF, nesta quinta-feira (22), no Mané Garrincha, em Brasília. Após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o time pode até mesmo perder por três gols de diferença, que mesmo assim estará classificado.

— Temos uma vantagem. Não aceito que esteja fechado, se não nem iríamos. Temos que ir com responsabilidade pelo clube que defendemos. Vamos para ganhar, mas é evidente que o calendário obriga a poupar — reconheceu o técnico Renato Paiva.

O treinador do Botafogo projetou a partida pela Copa do Brasil logo após o empate sem gols no clássico com o Flamengo, nesse domingo (18), pelo Brasileirão. E lembrou dos problemas de desgaste apresentados pelos jogadores para justificar a necessidade de rodar o elenco.

— Hoje (domingo) o Gregore e o Marlon demonstraram dificuldade. O Jair a mesma coisa, o Igor. Estamos arriscando. Tem um momento que tem que gerir sabendo que tem uma final em casa — acrescentou Paiva.

A "final" a que ele se refere é o último jogo da primeira fase da Libertadores. Depois do jogo pela Copa do Brasil, o Botafogo começa a preparação para receber a Universidad de Chile, no Nilton Santos, no dia 27. Terceiro colocado no Grupo A, o time carioca precisa vencer os chilenos para se classificar. Se apenas empatar, vai depender de uma improvável derrota do Estudiantes por pelo menos três gols para o laterna Carabobo, em jogo que acontecerá na Argentina no mesmo horário.

Botafogo terá prazo maior de descanso após duelo pela Copa do Brasil

A boa notícia para Renato Paiva é que, entre a partida com o Capital pela Copa do Brasil, e o duelo com a Universidad de Chile pela Libertadores, o Botafogo terá cinco dias de descanso. Isso porque o jogo com o Ceará pela 10ª rodada do Brasileirão, que seria no fim de semana, foi adiada para 4 de junho.

— Vamos tentar recuperar alguns jogadores lesionados. Vamos tentar fazer uma rotação responsável — disse o técnico do Botafogo, na esperança de que Alexander Barboza, Artur e Savarino estejam em condições de jogo para a partida com os chilenos.