Bastos publica vídeo treinando e anima torcida do Botafogo

Em recuperação após lesão no joelho esquerdo, o zagueiro Bastos, do Botafogo, publicou vídeo nas redes sociais que animou os torcedores em meio à expectativa por seu retorno. Nas imagens, o angolano aparece em trabalho físico na areia de uma praia no Rio de Janeiro sob instrução de um profissional.

Bastos fez seu último jogo oficial pelo Glorioso no dia 6 de fevereiro, contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, vencida por 1 a 0. Foi apenas o terceiro compromisso do grupo principal no ano, e o zagueiro levou a pior após uma entrada no meio do gramado.

A lesão se deu por trauma após pancada. O jogador chegou a atuar por 45 minutos no amistoso contra o Novorizontino, no Nilton Santos, antes da estreia no Brasileirão, e essa foi sua última aparição. Ele foi convocado para a seleção de seu país no período, mas houve o corte antes mesmo da apresentação.

Bastos em ação pelo Botafogo contra o Novorizontino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na última atualização sobre o caso, o Botafogo informou que Bastos passou por nova bateria de exames de imagem que indicaram a necessidade dos cuidados. O tratamento é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, o que anima para sua volta aos gramados de olho na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Enquanto isso, o técnico Renato Paiva tem à disposição Jair e David Ricardo, que vão acumulando jogos com baixas no setor. Além de Bastos, Alexander Barboza, que formou dupla com o angolano no vitorioso ano de 2024, também se recupera de lesão.