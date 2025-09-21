O zagueiro do Real Madrid, Raul Asencio, será julgado na Espanha acusado de participação no vazamento de um vídeo sexual envolvendo uma menor de idade. A decisão, assinada pelo juiz Julio Luis Wood Rodríguez, transforma o jogador em um dos quatro réus do processo, que também inclui três ex-companheiros das categorias de base do clube merengue.

O caso ganhou novos capítulos nesta quinta-feira (18) com a confirmação do julgamento. O processo tem origem em um suposto episódio ocorrido em junho de 2023, em um clube privado nas Ilhas Canárias. Segundo a denúncia, duas jovens – uma delas menor de idade – foram filmadas durante um ato sexual sem consentimento. Posteriormente, as imagens teriam sido compartilhadas sem autorização.

Asencio não é acusado de ter participado da gravação do vídeo. No entanto, o jogador teria solicitado o material e repassado a outro amigo, o que caracteriza dois crimes contra a privacidade, segundo o Código Penal espanhol (artigos 197.1.3, parágrafos 2 e 5). O atleta também responde por divulgação e transferência de imagens obtidas sem consentimento.

O caso veio à tona após a menor registrar queixa, em setembro de 2023, na Guardia Civil de Santa Maria de Guia, próximo a Las Palmas. Pouco depois, a segunda vítima também apresentou denúncia. Ambas afirmaram que, ao descobrirem a gravação, pediram aos jogadores envolvidos que apagassem o conteúdo, mas as imagens continuaram circulando.

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram@asencio)

De acordo com o Ministério Público espanhol, as jovens sofreram transtorno pós-traumático em decorrência do episódio. Em agosto, a Promotoria pediu dois anos e meio de prisão para Asencio e também para os outros três acusados, além do pagamento de 5 mil euros em indenização para cada vítima. Uma delas retirou a denúncia posteriormente, mas a acusação ainda segue com a menor.

As investigações mostram que o vídeo teria sido compartilhado com outros celulares, e só em agosto de 2023 as vítimas descobriram que as imagens continuavam existindo. A revelação ocorreu quando o namorado de uma amiga, também atleta do Real Madrid C, afirmou ter visto o material.

Raul Asencio, do Real Madrid, nega acusações

Raul Asencio nega qualquer envolvimento criminal. Em comunicado divulgado em maio, ele afirmou nunca ter praticado atos que violassem a liberdade sexual de mulheres, especialmente de menores, e destacou confiança total na Justiça espanhola. O Real Madrid preferiu não comentar o caso.

Segundo a defesa, o jogador apenas recebeu o vídeo e não teve participação ativa na gravação ou distribuição original. No entanto, pelas leis espanholas, o simples ato de solicitar e repassar imagens sem consentimento pode configurar crime contra a intimidade.

O juiz responsável pelo caso estabeleceu fianças distintas para os acusados: 20 mil euros para os três ex-jogadores da base e 15 mil euros para Asencio. A data do julgamento ainda não foi definida, assim como não se sabe se as sessões serão abertas ao público. O processo corre no Terceiro Tribunal de Instrução de San Bartolomé de Tirajana, em Gran Canaria.

O caso ganhou destaque na imprensa espanhola não apenas pelo envolvimento de um atleta do Real Madrid, mas também pelo impacto nas categorias de base do clube, onde a investigação começou. Em setembro do ano passado, a Guardia Civil chegou a visitar o centro de treinamentos do time madrilenho e prendeu três jogadores, tratando Asencio inicialmente como testemunha – status que depois foi alterado para investigado.

Apesar da gravidade das acusações, Raul Asencio continua sendo utilizado pelo técnico Xabi Alonso no Real Madrid. Desde que foi informado da decisão judicial, no início de setembro, ele disputou duas partidas – uma em La Liga e outra na Champions League contra o Marseille. O jogador também já foi convocado para a seleção espanhola principal, embora ainda não tenha feito sua estreia.

Na temporada passada, Asencio foi alvo de cânticos ofensivos em estádios espanhóis devido às denúncias. Na época, o então treinador Carlo Ancelotti declarou que não retiraria o zagueiro da equipe apenas por pressão externa, destacando sua importância para o elenco após as lesões de Éder Militão e Dani Carvajal.

