Ex-Botafogo atrai interesse de clubes do exterior

Revelado pelo Botafogo, o zagueiro David Souza, de 23 anos, vive o melhor momento na carreira pelo RWD Molenbeek, da Bélgica. Atuando na segunda divisão do país, o defensor foi um dos principais nomes da equipe, que terminou na 3ª colocação e acabou não garantindo o acesso à elite nacional.

Titular em todos os 30 jogos disputados, Souza construiu a melhor temporada da sua carreira em números, até o momento. O zagueiro teve destaque nos números defensivos e de construção de jogo, além de ser o segundo jogador de linha com mais minutos em campo na equipe (2.648 minutos), impressionando também pela consistência física.

As médias na temporada impressionam e mostram a importância do zagueiro para o sistema defensivo da equipe belga. David Souza liderou o elenco em passes curtos, com 83% de acerto por jogo, teve o terceiro melhor desempenho em bolas longas (3 por partida), o segundo com mais interceptações (1,4 por partida) e o segundo com maior número de cortes (4 por partida).

No ataque, também atingiu seus melhores números ofensivos em uma mesma temporada. O jovem defensor anotou 3 gols e deu 2 assistências, em 30 jogos disputados. Souza avaliou o desempenho da equipe na temporada e admitiu estar vivendo seu melhor momento na carreira.

- Foi uma temporada que não terminou da forma que a gente esperava, mas o futebol é assim. No momento decisivo tivemos erros que nos tiraram o acesso. Individualmente falando, posso dizer que foi a minha melhor temporada. Pude ter uma boa sequência de jogos, fui um dos líderes em minutos jogados da equipe, e tive boas estatísticas. Foi, com certeza, a melhor temporada da minha carreira - destacou o defensor.

David Souza em ação pelo Molenbeek, da Bégica (Foto: Divulgação/RWD Molenbeek)

David Souza atrai interesse no exterior

Com contrato até junho de 2026, David Souza recebeu sondagens de outras equipes após bom desempenho na temporada. O atleta reforçou que vai avaliar seu futuro com seus representantes, mas está aproveitando o período de férias.

- Surgiram alguns contatos de equipes de outros países, mas eu deixo isso tudo para os meus representantes. Eles que vem cuidando disso. Fico feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido e chamando atenção. Agora é descansar e depois ver o que será melhor para o futuro - finalizou o zagueiro