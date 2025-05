John lamenta derrota e pede reação ao Botafogo: ‘Esfriar a cabeça’

Uma das referências do Botafogo, John lamentou a derrota do Botafogo para o Bahia neste sábado (3), em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro pediu reação da equipe na próxima partida, contra o Carabobo, na Venezuela, pela Libertadores, dando peso de decisão rumo à classificação para as oitavas de final.

- Hoje não conseguimos fazer o nosso melhor, entender também que o gramado não estava nas melhores condições… Acho que a gente pecou um pouquinho nos últimos passes, mas é levantar a cabeça, temos um jogo muito importante na terça-feira na Libertadores, o jogo da vida. Agora é esfriar a cabeça que na terça-feira tem mais - disse, ao "SporTV".

John chegou a ser expulso na reta final da partida em Salvador após colocar a mão na bola fora da área, mas o cartão vermelho foi anulado após o VAR recomendar revisão do árbitro Flavio Rodrigues de Souza. Ele explicou o lance.

- Eu dei dois passos para trás, vi que ele ia cavar, e na hora da cavada eu dei um passo para frente e acabei saindo da área mesmo. Mas a cavada foi fraca e o Nathan já estava passando pelo lado e ele ia acabar atirando a bola. Por isso que eu falei para ele que não era para vermelho, já no começo. Falei que era para amarelo e ele conseguiu corrigir. Graças a Deus não fui expulso e acabei fazendo uma defesa bonita - concluiu.