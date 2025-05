CBF divulga áudio do VAR em lance que John, do Botafogo, toca com a mão na bola fora da área

A CBF divulgou, na tarde deste domingo (4), o áudio do VAR na jogada em que John, do Botafogo, tocou com a mão na bola fora da área. Na ocasião, o goleiro alvinegro chegou a receber o cartão vermelho. No entanto, o árbitro de vídeo entrou em ação e a advertência foi anulada.

O lance foi aos 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. O Bahia puxou contra-ataque e Jean Lucas saiu livre na frente de John para dar uma cavada, mas o goleiro fez uma defesa de mão fora área. Imediatamente, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza aplicou o cartão vermelho. Foi aí que o VAR o chamou para revisar a jogada.

John faz defesa polêmica em Bahia x Botafogo

Veja a conversa

Thiago Peixoto: "Condições claramente de pegar a bola. Sugiro uma revisão porque o jogador defensor tem claramente chance de pegar a bola. Não tem velocidade suficiente. Você vai ver o goleiro pegando a bola fora da hora, uma bola que não é tão veloz, que pode ser pega pelo zagueiro. Nossas imagens têm chance de travar."

Flavio Rodrigues de Souza: "Ok, a bola foi fraca, o defensor ia pegar, vou voltar com o cartão amarelo. A falta existe."

Explicação de John, goleiro do Botafogo

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, o próprio John explicou a defesa para tentar ajudar o Botafogo e admitiu ter se adiantado.

- Eu dei dois passos para trás, e na hora cavada eu dei um passo para frente e saí um pouco fora da área mesmo, mas a cavada foi fraca e já tinha um jogador nosso passando, por isso falei com ele que não era para vermelho. Ele me deu amarelo e consegui fazer uma defesa bonita - disse o arqueiro.