PC Vasconcellos critica atuação de titular do Botafogo: ‘Muito abaixo’

O Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, fora de casa, neste sábado (3), e amargou mais um revés no Brasileirão. Comentarista da partida no "sportv", Paulo César Vasconcellos criticou a atuação do atacante Artur. Para o jornalista, o jogador pode ser mais útil ao time.

- A produção dele é muito baixa, a produtividade dele para a equipe hoje, do ponto de vista ofensivo, foi abaixo de partidas anteriores. Ele pode ser muito mais útil, mas não conseguiu ainda ter a utilidade que o Botafogo espera. O jogo é uma atuação muito abaixo - disse PC.

Como foi Bahia x Botafogo?

Sob forte chuva em Salvador, Bahia e Botafogo fizeram um duelo equilibrado e marcado por poucas chances claras na primeira etapa. Desfalcados, os times sofreram no terço final na fase de construção e apostaram bastante no jogo de transição, aproveitando os espaços.

Parecia uma partida controlada por parte do Alvinegro após momentos de pressão do time da casa, até que uma linda jogada tirou o zero do placar aos 38 minutos. Erick Pulga avançou pela esquerda ganhando de Marlon Freitas e Newton, foi ao fundo e cruzou na medida para Cauly, que chegou completando para o fundo da rede.

No início da segunda etapa, aos seis minutos, o Esquadrão chegou a ampliar o marcador com Luciano Rodríguez, o "Lucho". Depois de cerca de dois minutos de revisão, no entanto, a arbitragem assinalou impedimento de Luciano Juba no lance.

O Botafogo encaixou no campo de ataque e criou boas chances na busca pelo empate. Na mais clara delas, em contra-ataque dois contra um, Artur saiu sozinho contra o goleiro Marcos Felipe e finalizou mal, em cima do arqueiro da equipe de Salvador.

A partida ganhou em emoção no fim e os dois times quase balançaram as redes: o Bahia com Willian José e o Botafogo com Jeffinho. No entanto, o time da casa segurou bem o resultado e foi premiado por uma atuação mais regular.