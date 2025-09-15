Ex-Botafogo, atacante brilha em início no futebol da Turquia
Atacante brasileiro soma um gol e duas assistências em cinco jogos pelo Göztepe
O atacante Janderson, ex-Botafogo, vive um momento especial e de afirmação na carreira. Aos 25 anos, ele dá os primeiros passos em sua primeira experiência internacional com a camisa do Göztepe, da Turquia. São cinco jogos oficiais, com um gol marcado e duas assistências, mostrando personalidade e adaptação rápida ao novo desafio.
Formado no futebol brasileiro, Janderson construiu uma trajetória sólida antes de cruzar o Atlântico. Com 154 jogos como profissional, passou por clubes de menor expressão em diferentes estados até chegar ao Botafogo, onde vestiu a camisa em 40 partidas, e ao Vitória, onde acumulou mais de 60 jogos e conquistou espaço como titular.
— Estou muito feliz por este início no Göztepe. Chegar à Europa era um sonho antigo e sinto que estou preparado para este desafio. Começar contribuindo com gols e assistências dá confiança e mostra que todo o esforço feito até aqui valeu a pena. Foram anos de muita luta no Brasil, passando por clubes diferentes, aprendendo em cada etapa, até alcançar este momento especial da minha carreira — disse Janderson.
Do Botafogo para o Velho Continente
No Göztepe, além dos números expressivos em pouco tempo, Janderson tem chamado a atenção pelo empenho, mobilidade ofensiva e pela forma como se integrou rapidamente ao elenco. Janderson aproveita a chance para se projetar no futebol europeu.
— O futebol brasileiro me formou como jogador e como pessoa. Agora, na minha primeira experiência fora do país, quero retribuir toda essa base que recebi mostrando dedicação, garra e qualidade dentro de campo. Estou motivado para crescer com o Göztepe e construir uma história bonita aqui na Turquia, ajudando o clube a alcançar os seus objetivos e também realizando os meus sonhos — destacou.
Com um início promissor e já decisivo nos primeiros jogos, Janderson demonstra que está pronto para assumir um papel relevante no Göztepe e dar continuidade a uma trajetória que ganha, agora, uma dimensão internacional.
