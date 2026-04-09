Ex-Atlético marca dois gols em vitória do Shakhtar na Conference League

O atacante brasileiro Alisson, ex-Atlético, foi destaque na vitória do Shakhtar Donetsk pela Conference League, nesta quinta-feira (9), ao marcar dois gols no confronto válido por fase eliminatória da competição. Com o resultado, a equipe deu um passo importante na disputa por uma vaga na semifinal do torneio europeu.

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Alisson teve participação direta no resultado ao balançar as redes duas vezes em uma partida que, segundo ele, foi equilibrada até os momentos finais. O jogador destacou a importância do desempenho coletivo e da construção do resultado ao longo do jogo.

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— Primeiramente, uma grande vitória coletiva, o resultado que queríamos, e isso será o mais importante sempre. O time está bem, buscou a vitória o jogo inteiro e que bom que, no final, conseguimos consolidar um placar legal considerando que é um mata-mata. Ainda não acabou, futebol é imprevisível, mas posso dizer que, hoje, demos um ótimo passo rumo à semifinal. Ser parte disso com dois gols, num jogo que foi amarrado até o final, é uma alegria grande pra mim. A gente merecia esse resultado por aquilo que construímos na semana e durante o jogo — afirmou.

Alisson pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

Momento na temporada

O atacante vive uma sequência de destaque na temporada, com seis gols e sete assistências em 20 jogos pelo clube, além de reconhecimento da torcida. Alisson comentou o momento individual e ressaltou a importância da confiança e da continuidade para o desempenho em campo.

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— Tô feliz por tudo que vem acontecendo comigo por aqui. É motivo de orgulho pra mim e pra minha família saber que sou um cara importante para o time e querido no Shakhtar, um clube tão tradicional pra nós brasileiros. Retribuir esse carinho que sempre tiveram comigo com gols, assistências e boa atuações é tudo que posso fazer. Acho que o grande segredo é a confiança e a sequência, isso me proporciona evoluir a cada vez que entro em campo, e por isso me sinto cada ver melhor e mais leve para desempenhar o meu futebol — disse.

Com a vitória, o Shakhtar leva vantagem para o jogo de volta do confronto eliminatório e mantém a possibilidade de avançar à semifinal da Conference League.

Alisson pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

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