Ex-América, Lucas Kal vive momento artilheiro no Campeonato Saudita

Com passagem marcante pelo América-MG, Lucas Kal é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde o ano passado, o jogador vivencia uma realidade à parte na Arábia Saudita, onde conquistou prestígio no cenário local.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de não ter o costume de balançar as redes, o volante vive momento iluminado em campo. No último sábado (10), o Al-Riyadh perdia até os 47 minutos do segundo tempo, até empatarem nos acréscimos e Lucas marcar de cabeça para garantir a vitória. Após a partida, ele festejou o momento único na carreira.

continua após a publicidade

— Foi um momento de muita felicidade, um gol importante para o clube, pelo momento. Estávamos alguns jogos sem vencer e poder auxiliar a equipe a conquistar esses três pontos foi muito importante. Foi uma virada marcante, acreditamos até o final que poderíamos conquistar essa vitória e fomos em busca disso e conseguir com dois gols já durante os acréscimos deixou tudo mais emocionante — ponderou o brasileiro.

⚽ Momento atual na Arábia Saudita ⚽

Com três gols e duas assistências, Kal segue no mesmo setor que atuou carreira no futebol brasileiro, só que o volante tem mais liberdade e presença de área no setor ofensivo. Questionado sobre seus números, o ex-América almeja evoluir ainda mais:

continua após a publicidade

— Estou jogando na mesma posição em que jogava no Brasil. Acredito que as coisas estão dando muito certo, com muito trabalho e espero continuar ajudando a equipe até o final da temporada. Mas é sempre importante ressaltar que minha primeira função é o desarme e o passe, depois eu me arrisco um pouquinho lá na frente — completou.

➡️ Ex-técnico do Cruzeiro, Pezzolano é anunciado por clube inglês