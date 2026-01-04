Europeus reagem a jogo de Richard Ríos pelo Benfica: 'Carregou o time'

O Benfica venceu o Estoril por 3 a 1 no sábado (3), no Estádio da Luz, em partida válida pela 17ª rodada da Liga Portugal. O destaque do confronto foi o centroavante Vangelis Pavlidis, autor dos três gols da vitória encarnada, enquanto, como de costume, torcedores repercutiram nas redes sociais a atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras e Flamengo.

Com o resultado, a equipe treinada por José Mourinho mantém-se invicta na competição após 17 partidas, ocupa a terceira colocação e volta a disputar a liderança do campeonato. Soma 39 pontos, três a menos que o Sporting e seis atrás do Porto, com campanha de 11 vitórias e seis empates, além de 36 gols marcados e 11 sofridos.

O camisa 20 atuou durante os 90 minutos da partida e teve desempenho sólido, com 39 de 48 passes certos, sendo 22 no campo do adversário. Nas redes sociais, o jogador recebeu elogios após mais uma boa atuação com a camisa encarnada nesta temporada; veja alguns comentários:

Tradução: Que jogo do Richard Ríos! Ele esteve muito forte no meio-campo, especialmente porque o Benfica estava pressionando pelo lado direito, onde ele recuperou a posse de bola com excelente apoio. Foi uma atuação defensiva fantástica do Ríos.

Tradução: Richard Ríos fez uma partida fantástica pelo Benfica contra o Estoril. Ao lado de outro meio-campista, ele carregou o time com excelente posicionamento, pressionando com eficiência, vencendo duelos e ancorando o bloco defensivo da equipe. O time de Mourinho está atualmente em 3º lugar.

Tradução: Richard Ríos brilha como titular na vitória do Benfica! Grande atuação contra o Estoril em Portugal!

Ríos disputou sua 30ª partida pelo Benfica desde a chegada em julho de 2025 sob a responsabilidade de ser a contratação mais cara da história do clube, após investimento de 27 milhões de euros pagos ao Palmeiras. Com 2.394 minutos em campo, o meio-campista soma três gols e duas assistências, além de demonstrar consolidação cada vez mais evidente entre os titulares depois de um início difícil, período no qual teve menos espaço sob o comando de Bruno Lage, e de assumir papel de maior protagonismo com Mourinho.

