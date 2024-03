Europa League tem como maior campeão o Sevilla, que ergueu o troféu sete vezes (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 09:22 • Nyon (SUI)

A Uefa definiu, em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (15), os jogos das quartas e o chaveamento do restante do mata-mata da Europa League. Veja com o Lance! quais são os confrontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💡 LEMBRETE

Os jogos de ida serão realizados no dia 11 de abril, enquanto as partidas de volta acontecerão no dia 18, exatamente uma semana depois.

👀 VEJA OS JOGOS:*

⚽ Milan x Roma

⚽ Liverpool x Atalanta

⚽ Bayer Leverkusen x West Ham

⚽ Benfica x Olympique de Marselha

*os times da direita decidirão a fase de quartas em casa.

Além dos duelos de quartas de final, o chaveamento do restante da competição também está definido. Nas semifinais, o vencedor de Benfica x Marselha enfrentará quem passar em Liverpool x Atalanta, com estes decidindo em casa. Já do outro lado, o classificado do clássico entre Milan e Roma pega o qualificado de Leverkusen x West Ham, com o time de Xabi Alonso ou a equipe de Lucas Paquetá mandando o segundo jogo em seus domínios.

O mando da final, importante para ordenação das chamadas e prioridade dos uniformes, também foi definido no sorteio da Europa League. Quem chegar da chave do lado esquerdo (Benfica, Marselha, Liverpool ou Atalanta) terá a prioridade. Ainda assim, o duelo será em campo neutro, no Aviva Stadium, em Dublin (IRL), marcado para o dia 22 de maio.

Sorteio definiu os confrontos das quartas da Europa League (Foto: Reprodução / X)