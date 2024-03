Tite ‘ganha’ quatro reforços, e Flamengo tem elenco quase completo para semifinal do Carioca

Pulgar, Ayrton Lucas, Victor Hugo e Wesley retornaram aos treinos (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 08:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Na penúltima atividade comandada por Tite antes de encarar o Fluminense, Pulgar e Ayrton Lucas retornaram aos treinos no Flamengo. Com isso, a dupla está à disposição do treinador para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Além do meia e do lateral-esquerdo, Victor Hugo e Wesley, que faziam treinos de transição física desde o início da semana, também participaram da sessão com o grupo. A única ausência segue sendo a de Gerson, que deve voltar aos campos no fim de abril.

Outro nome que não participou do jogo de ida da semifinal do estadual foi o de Gabigol, que estava com uma pequena lesão muscular. No entanto, o camisa 10 já havia voltado aos treinos mais cedo e está apto para o confronto deste sábado (16).

Com a vantagem por ter vencido a Taça Guanabara, o Flamengo pode perder o duelo para o Fluminense por até dois gols de diferença para conquistar classificação na final.