Eurocopa x Copa do Mundo: Estudo compara dificuldade das competições

14/06/2024

A declaração polêmica de Kylian Mbappé sobre a Eurocopa ser mais difícil que a Copa do Mundo mexeu com o mundo do futebol. Em estudo divulgado pelo 'Somos Fanáticos', foram analisados os aproveitamentos de diversas seleções em ambas as competições.

Ao compará-las, o atacante da seleção francesa afirmou em entrevista que o torneio europeu é mais difícil que o mundial, pois as seleções se conhecem melhor, e pelo fato de ser o único troféu de seleções que o jogador não possui no currículo.

No estudo, foram considerados o aproveitamento de pontos de todas as seleções europeias que já venceram a Euro e/ou a Copa do Mundo nas dez últimas edições de ambas as competições. As seleções que tiveram os resultados analisados foram Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Grécia, Dinamarca, Holanda, República Tcheca e Rússia.

De acordo com as estatísticas, as únicas seleções que possuem perfomances melhores em Copas do Mundo que em Euro são França, Inglaterra , Alemanha e Holanda.

🏆 Confira o aproveitamento das Seleções analisadas em Eurocopa x Copa do Mundo:

Alemanha:

Euro – 42,1%

✅ Copa do Mundo – 57,5%

Itália:

✅ Euro – 37,6,%

Copa do Mundo – 35,6%

França:

Euro – 41,7%

✅ Copa do Mundo – 43,7%

Inglaterra:

Euro – 26,3%

✅ Copa do Mundo – 33,8%

Espanha:

✅ Euro – 39,1%

Copa do Mundo – 38,5%

Holanda:

Euro – 35,4%

✅ Copa do Mundo – 36,6%

Dinamarca:

✅ Euro – 21%

Copa do Mundo – 15,6%

Grécia:

✅ Euro – 9,4%

Copa do Mundo – 3,8%

Rússia:

✅ Euro – 19,4%

Copa do Mundo – 12,2%

Portugal:

✅ Euro – 36,5%

Copa do Mundo – 20%

República Tcheca:

✅ Euro – 21,6%

Copa do Mundo – 6,2%

A França estreia na competição de seleções europeias contra a Áustria, no grupo D, com Holanda e Polônia completando e formando, provavelmente, o grupo mais difícil da atual edição.