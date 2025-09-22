menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estudiantes poupa titulares, mas vence pelo Argentino antes de volta contra Flamengo

Em casa e com estádio lotado, equipe bate o Defensa y Justicia

Estudiantes Defensa y Justicia
imagem cameraTime do Estudiantes que enfrentou o Defensa y Justicia pelo Campeonato Argentino (Foto: Divulgação / Estudiantes)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
21:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Estudiantes poupou titulares diante do Defensa y Justicia nesta segunda-feira (22), pelo Campeonato Argentino, na partida anterior ao jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo. Mesmo assim, a equipe conquistou a vitória por 1 a 0, com gol contra de Rafael Delgado já no segundo tempo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Conmebol oficializa anulação de cartão de Plata, do Flamengo, na Libertadores

Os torcedores do "Pincha" lotaram o Estádio Jorge Luis Hirschi para o duelo válido pela nona rodada do Clausura. Os ingressos foram esgotados para a partida.

A equipe, contudo, volta as forças para encarar o Flamengo na quinta-feira (25). Dos jogadores que iniciaram o jogo de ida no Maracanã entre os titulares, apenas o meio-campista Ezequiel Piovi foi escalado contra o Defensa; até o goleiro Fernando Muslera foi poupado. No segundo tempo, Facundo Farías, Román Gómez, Fabricio Pérez, Santiago Ascacíbar e Cristian Medina foram acionados.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Estudiantes chegou a 15 pontos e assume a terceira colcocação do torneio Clausura do Campeonato Argentino. Na próxima quinta-feira (25), a equipe recebe o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores; na ida, vitória rubro-negro por 2 a 1.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Estudiantes Defensa y Justicia
Estudiantes enfrenta o Defensa y Justicia pelo Campeonato Argenitno (Foto: Divulgação / Estudiantes)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias