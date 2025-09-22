Estudiantes poupa titulares, mas vence pelo Argentino antes de volta contra Flamengo
Em casa e com estádio lotado, equipe bate o Defensa y Justicia
- Matéria
- Mais Notícias
O Estudiantes poupou titulares diante do Defensa y Justicia nesta segunda-feira (22), pelo Campeonato Argentino, na partida anterior ao jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo. Mesmo assim, a equipe conquistou a vitória por 1 a 0, com gol contra de Rafael Delgado já no segundo tempo.
Relacionadas
- Flamengo
Conmebol oficializa anulação de cartão de Plata, do Flamengo, na Libertadores
Flamengo22/09/2025
- Flamengo
Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira
Flamengo22/09/2025
- Flamengo
Jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo integram treino da Seleção Sub-20
Flamengo22/09/2025
➡️ Conmebol oficializa anulação de cartão de Plata, do Flamengo, na Libertadores
Os torcedores do "Pincha" lotaram o Estádio Jorge Luis Hirschi para o duelo válido pela nona rodada do Clausura. Os ingressos foram esgotados para a partida.
A equipe, contudo, volta as forças para encarar o Flamengo na quinta-feira (25). Dos jogadores que iniciaram o jogo de ida no Maracanã entre os titulares, apenas o meio-campista Ezequiel Piovi foi escalado contra o Defensa; até o goleiro Fernando Muslera foi poupado. No segundo tempo, Facundo Farías, Román Gómez, Fabricio Pérez, Santiago Ascacíbar e Cristian Medina foram acionados.
Com a vitória, o Estudiantes chegou a 15 pontos e assume a terceira colcocação do torneio Clausura do Campeonato Argentino. Na próxima quinta-feira (25), a equipe recebe o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores; na ida, vitória rubro-negro por 2 a 1.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias