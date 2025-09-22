Conmebol oficializa anulação de cartão de Plata, do Flamengo, na Libertadores

A Conmebol oficializou, na tarde desta segunda-feira (22), a anulação do cartão vermelho de Gonzalo Plata, do Flamengo. Segundo a entidade, a decisão tem o "objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade". Diante deste cenário, o equatoriano está liberado para o jogo contra o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

- Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto - diz trecho da nota da Conmebol.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Entenda o cenário

O lance polêmico envolvendo o jogador do Flamengo aconteceu durante o segundo tempo do jogo de ida. O cronômetro marcava 36 minutos quando o jogador rubro-negro recebeu segundo cartão amarelo por conta de uma disputa com Facundo Rodríguez.

continua após a publicidade

A decisão do árbitro Andrés Rojas teve grande repercussão. Em campo, os jogadores do Rubro-Negro evidenciaram a revolta com a decisão. Além disso, o próprio clube se manifestou publicamente e oficialmente com tom de repúdio a advertência.

Em uma nota oficial, o Flamengo comunicou a decisão da Conmebol:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

continua após a publicidade

Veja a nota completa da Conmebol sobre o caso de Plata, do Flamengo

"Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.

Cabe ressaltar que, de acordo com as Regras do Jogo, o segundo cartão amarelo que resulta em expulsão não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pelo qual a sanção em questão não foi revisada durante a partida.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida.

Esta decisão reflete o compromisso da CONMEBOL com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta."

Plata na partida entre Flamengo e Estudiantes (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real