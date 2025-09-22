Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira
Na quinta-feira, o time brasileiro enfrenta o Estudiantes em La Plata
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o confronto decisivo em La Plata, o clube carioca organizou uma logística especial, que já começa a ser colocada em prática nesta terça-feira.
Jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo integram treino da Seleção Sub-20
Flamengo
Momento ‘constrangedor’ em entrevista coletiva após Flamengo x Vasco viraliza
Fora de Campo
Flamengo liga alerta em semana decisiva na Libertadores; entenda
Flamengo
➡️ ‘Clássico é diferente’, diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre pontos perdidos contra o Vasco
Após o empate com o Vasco, no último domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta segunda-feira, às 9h30, no Ninho do Urubu. Antes do embarque para a Argentina, marcado para a tarde de terça-feira, a equipe de Filipe Luís realiza mais um treinamento no CT rubro-negro.
Já em solo argentino, o Flamengo fará uma atividade na quarta-feira, no centro de treinamento do Defensa y Justicia, localizado próximo ao estádio do Estudiantes, em La Plata. A atividade será a última antes da partida que definirá a vaga na competição continental.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira o cronograma do Flamengo
|Data
|Horário
|Atividade
|Local
Segunda-Feira
9h30
Treino
Ninho do Urubu
Terça-Feira
9h30
Treino
Ninho do Urubu
Terça-Feira
15h
Voo
GIG/EZE
Quarta-Feira
15h30
Treino
CT Defensa y Justicia
Quinta-Feira
21h30
Estudiantes x Flamengo
Estádio Jorge Luis Hirschi
Sexta-feira
10h30
Treino
CT Defensa y Justicia
Sexta-feira
16h30
Voo
EZE/GRU
Sábado
10h30
Treino
CT São Paulo
Domingo
20h30
Corinthians x Flamengo
Neo Química Arena
Como venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1, o Flamengo tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação à semifinal. Se perder pelo placar mínio, o confronto, que vale vaga às semis, vai para os pênaltis.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias