Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira

O Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o confronto decisivo em La Plata, o clube carioca organizou uma logística especial, que já começa a ser colocada em prática nesta terça-feira.

continua após a publicidade

➡️ ‘Clássico é diferente’, diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre pontos perdidos contra o Vasco

Após o empate com o Vasco, no último domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta segunda-feira, às 9h30, no Ninho do Urubu. Antes do embarque para a Argentina, marcado para a tarde de terça-feira, a equipe de Filipe Luís realiza mais um treinamento no CT rubro-negro.

Já em solo argentino, o Flamengo fará uma atividade na quarta-feira, no centro de treinamento do Defensa y Justicia, localizado próximo ao estádio do Estudiantes, em La Plata. A atividade será a última antes da partida que definirá a vaga na competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira o cronograma do Flamengo

Data Horário Atividade Local Segunda-Feira 9h30 Treino Ninho do Urubu Terça-Feira 9h30 Treino Ninho do Urubu Terça-Feira 15h Voo GIG/EZE Quarta-Feira 15h30 Treino CT Defensa y Justicia Quinta-Feira 21h30 Estudiantes x Flamengo Estádio Jorge Luis Hirschi Sexta-feira 10h30 Treino CT Defensa y Justicia Sexta-feira 16h30 Voo EZE/GRU Sábado 10h30 Treino CT São Paulo Domingo 20h30 Corinthians x Flamengo Neo Química Arena

Filipe Luís durante jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1, o Flamengo tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação à semifinal. Se perder pelo placar mínio, o confronto, que vale vaga às semis, vai para os pênaltis.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real