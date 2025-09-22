menu hamburguer
Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira

Na quinta-feira, o time brasileiro enfrenta o Estudiantes em La Plata

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024Lucas Bayer
Setorista
Dia 22/09/2025
13:46
  • Matéria
  • Matéria

O Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o confronto decisivo em La Plata, o clube carioca organizou uma logística especial, que já começa a ser colocada em prática nesta terça-feira.

Após o empate com o Vasco, no último domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta segunda-feira, às 9h30, no Ninho do Urubu. Antes do embarque para a Argentina, marcado para a tarde de terça-feira, a equipe de Filipe Luís realiza mais um treinamento no CT rubro-negro.

Já em solo argentino, o Flamengo fará uma atividade na quarta-feira, no centro de treinamento do Defensa y Justicia, localizado próximo ao estádio do Estudiantes, em La Plata. A atividade será a última antes da partida que definirá a vaga na competição continental.

Confira o cronograma do Flamengo

DataHorárioAtividadeLocal

Segunda-Feira

9h30

Treino

Ninho do Urubu

Terça-Feira

9h30

Treino

Ninho do Urubu

Terça-Feira

15h

Voo

GIG/EZE

Quarta-Feira

15h30

Treino

CT Defensa y Justicia

Quinta-Feira

21h30

Estudiantes x Flamengo

Estádio Jorge Luis Hirschi

Sexta-feira

10h30

Treino

CT Defensa y Justicia

Sexta-feira

16h30

Voo

EZE/GRU

Sábado

10h30

Treino

CT São Paulo

Domingo

20h30

Corinthians x Flamengo

Neo Química Arena

Filipe Luís durante jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Filipe Luís durante jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1, o Flamengo tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação à semifinal. Se perder pelo placar mínio, o confronto, que vale vaga às semis, vai para os pênaltis.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

