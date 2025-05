Estrela do Bayern recebe proposta do Galatasaray

Cada vez mais distante do Bayern de Munique, Leroy Sané recebeu uma proposta do Galatasaray, da Turquia. A informação foi publicada pela "Sky Sport Germany". O meia-atacante alemão de 29 anos tem contrato até 30 de junho deste ano, ou seja, ficará livre no mercado a partir de julho, já podendo assinar sem custos com qualquer equipe.

A oferta da equipe turca é alta, incluindo um salário líquido de 10 milhões de euros por ano, cerca de R$ 64 milhões. Sané ainda não definiu o seu futuro e, de acordo com o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, o jogador recusou uma renovação contratual, dando indícios de que irá se transferir. Além do Galatasaray, o Napoli, da Itália, também monitora de perto a situação do jogador.

O Bayern, mesmo vendo sua proposta ser deixada de lado, ainda não desistiu de Sané, uma vez que ainda aguarda a resposta do jogador e conta com ele para as próximas temporadas sob o comando de Vincent Kompany. Prova disso é que novas negociações já ocorreram.

— Não há ressentimentos. A oferta está lá. Expressamos nosso desejo. Dá para sentir, pelo menos na minha opinião, que Leroy quer ficar — comentou Max Eberl à "Sky Sport".

Mesmo não sendo titular unânime no Bayern, Leroy Sané contribuiu com bons números na temporada dos Bávaros. Em 45 partidas, o camisa 10 marcou 13 gols e distribuiu seis assistências. A equipe foi campeã da Bundesliga e caiu na quartas de final da Champions League.

Leroy Sané e Coman comemoram gol do Bayern contra o Leipzig na Bundesliga (Foto: RONNY HARTMANN / AFP)

Galatasaray começa campanha para permanência de ídolo

Além do investimento para tirar Sané do Bayern de Munique, o Galatasaray trabalha nos bastidores pela permanência de Victor Osimhen, artilheiro do time na temporada. O nigeriano pertence ao Napoli e caiu nas graças da torcida, que lançou campanha nas redes sociais para convencê-lo a ficar.

