Dirigente do Barcelona, Deco foi indicado ao prêmio de Melhor Diretor Esportivo em 2025 do Globe Soccer Awards, na quarta-feira (19). O vencedor será anunciado no dia 28 de dezembro, em uma cerimônia no Atlantis The Royal, em Dubai.

Na última temporada, Deco se destacou pela construção de um Barcelona que conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Além disso, o clube espanhol chegou na semifinal da Champions League, em que foi derrotado pela Inter de Milão.

Em sua segunda temporada no Barcelona, Deco foi responsável por promover a mudança no comando técnico e a contratação de Hansi-Flick. O treinador alemão foi peça fundamental na criação de uma nova mentalidade dentro do elenco após uma passagem modesta de Xavi.

Em 2025/2026, Deco inicia sua terceira temporada como diretor esportivo do Barcelona e sonha com a conquista da Champions League para encerrar um jejum de 11 anos sem conquistar o torneio. Atualmente, os culés ocupam a vice-liderança da La Liga e a 11ª colocação na Liga dos Campeões.

Quem concorre ao lado de Deco?

Além de Deco, Luís Campos (PSG), Giovanni Manna (Napoli), Michael Edwards e Richard Hughes (Liverpool) e Paul Winstanley e Laurence Stewart (Chelsea) brigam pelo prêmio de Melhor Diretor Esportivo em 2025.

