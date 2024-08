Estado de saúde de Izquierdo segue crítico, e hospital tem dia de silêncio

Izquierdo, jogador do Nacional (URU), cai desacordado durante partida contra o São Paulo no Morumbis pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 27/08/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro

Juan Izquierdo, jogador do Nacional (URU) que passou mal no jogo contra o São Paulo e teve uma parada cardíaca ao deixar o Morumbis na última semana, segue internado em estado crítico no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Não há previsão oficial de um horário ou data de divulgação de um novo boletim médico. O último foi divulgado aproximadamente às 21h de segunda-feira (26).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️ Última atualização médica sobre situação de Juan Izquierdo

A espera das novas atualizações sobre o atleta, o hospital já teve dias mais intensos. Nesta terça-feira (27), após o anúncio na noite anterior de que Izquierdo apresenta “quadro neurológico crítico”, o local contou com menos presença de profissionais da imprensa e praticamente não recebeu novas visitas à tarde.

Em dias anteriores, o ídolo uruguaio Lugano, Julio Casares — presidente são-paulino — Michel Araújo e Calleri, jogadores tricolores, foram ao Albert Einstein prestar solidariedade e saber novidades sobre o estado de saúde de Izquierdo. Nesta terça, a movimentação no local se deu pela rotina de pacientes indo às suas devidas consultas e um evento corporativo ligado à medicina.

Além do boletim médico disponibilizado pelo Hospital, quem recentemente deu mais detalhes sobre a situação de Izquierdo foi Marta Echarte, cônsul do Uruguai. Ela esteve no local na segunda (26) e, em entrevista à uma rádio uruguaia, revelou que a situação é “praticamente irreversível”.

— Estivemos com o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, e a família de Juan Izquierdo. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos aguardando para ver o que vai acontecer nas próximas 48 horas. O dano cerebral é o que mais nos preocupa agora. Falamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois complicou e houve progressão e envolvimento cerebral, é o que relata o relatório médico. Agora eles estão dando assistência respiratória — disse, à rádio Sport 890.

Último boletim médico sobre estado de saúde de Juan Izquierdo

"O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 22 de agosto, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico."

O que aconteceu com Izquierdo?

Na última quinta-feira (22), o jogador passou mal durante o segundo tempo do duelo diante do São Paulo, pela Libertadores, e foi retirado do campo de ambulância.

Juan Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o atleta foi levado para o Hospital Albert Einstein, próximo ao Morumbis. Ele sofreu uma arritmia cardíaca e, depois, teve uma parada cardíaca.

Izquierdo, jogador do Nacional (URU,) sai de ambulância da partida contra o São Paulo, no Morumbis, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)