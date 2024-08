Izquierdo: novo boletim médico nesta segunda indica quadro neurológico crítico

Izquierdo passou mal durante São Paulo x Nacional-URU







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 22:06 • Rio de Janeiro

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um novo boletim médico, na noite desta segunda (26), sobre o estado de saúde de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU que sofreu mal súbito no duelo contra o São Paulo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Segundo o documento, o jogador segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

O jogador, que deu entrada no hospital com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador, segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica.

Confira a íntegra do boletim:

"O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 22 de agosto, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico."

Na última quinta-feira (22), durante a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, o zagueiro do nacional perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador foi levado para o Hospital Albert Einstein, próximo ao estádio do Morumbi.

