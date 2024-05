Especulado no Flamengo, Thiago Alcântara pode acertar com o Grupo City

Thiago em ação pelos Reds em clássico contra o Chelsea. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 16:58 • Liverpool (ING)

Com contrato no fim, Thiago Alcântara está cada vez mais próximo de deixar o Liverpool. Em passagem marcada por lesões, o meia espanhol terá seu vínculo encerrado no próximo mês e clubes já acenaram com propostas: no Brasil, o principal interessado é o Flamengo, porém, a grande concorrência atau do momento está na Espanha. O Girona, clube do Grupo City também deve fazer proposta pelo meia.

O clube catalão disputará a Champions League pela primeira vez na história, e deve oferecer um projeto para Thiago seguir atuando no mais alto nível do futebol europeu. A cartada do Flamengo, do outro lado, é apresentar um projeto vencedor na América do Sul e que possa brigar para vencer a Libertadores.

Thiago Alcântara fez apenas um jogo na temporada atual. (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)

Torcedor rubro-negro declarado, Thiago já demonstrou interesse em retornar ao Brasil e o Flamengo se colocou como um dos destinos prováveis há bastante tempo. Em entrevista, o atleta chegou a demonstrar como Dejan Petkovic foi responsável pelo sentimento com o clube:

- Estávamos assistindo a final do Campeonato Carioca, Flamengo x Vasco, e Petkovic marcou um gol maravilhoso de falta. E nesse dia todos nós convertemos ao Flamengo.

No Liverpool há quatro temporadas, o meia lutou contra lesões para ter sequência no time principal. A última temporada em que Thiago Alcântara jogou mais que 30 jogos foi em 2021/22 e a última participação em gols do jogador foi em janeiro do ano passado: uma assistência pela Copa da Inglaterra.

Sem continuidade, Thiago sairá de Anfield como agente livre e precisará reduzir o salário para seu próximo capítulo, seja ele no Brasil ou na Espanha.