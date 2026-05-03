Espanhóis analisam empate entre Palmeiras e Santos: 'Sem brilho'

O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, ganhou repercussão na imprensa espanhola com uma análise crítica. O jornal "Diario AS" destacou que o clássico paulista foi marcado pela falta de criatividade das equipes, poucas chances de gol e uma polêmica nos minutos finais que anulou um gol palmeirense. A publicação também ressaltou a ausência de Neymar, que ficou de fora devido ao gramado sintético.

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De acordo com o veículo espanhol, o Santos sentiu a falta de seu principal jogador. Sem um líder claro no meio-campo, Rollheiser e Gabigol precisaram carregar o peso da equipe. O time de Cuca começou bem, jogando de forma direta, mas pecou nas finalizações. O gol santista saiu dos pés de Rollheiser, ainda no primeiro tempo, com um chute potente de longa distância que o goleiro Carlos Miguel não conseguiu defender.

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O Diario AS afirma que o Santos não teve uma grande atuação, mas foi eficiente. Do outro lado, o Palmeiras não conseguiu reagir de imediato. Sem brilho e criando poucas oportunidades, a equipe de Abel Ferreira sentiu a falta de um jogador diferente para desequilibrar.

Flaco López tem que estar na Copa para o jornal

Para o jornal, a melhora do Palmeiras veio na segunda etapa, quando Abel Ferreira colocou Allan em campo. O gol de empate saiu dos pés de Flaco López, que recebeu cruzamento rasteiro de Andreas Pereira após jogada construída por Allan, que roubou a bola no meio-campo e lançou o meia.

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O Diario AS destacou a atuação do atacante argentino, que se consolidou como um dos maiores nomes do futebol brasileiro na temporada. Flaco López é o jogador com mais participações em gols no Palmeiras (19) e agora aspira a uma vaga na seleção de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo. Sem Vítor Roque, afastado por lesão, o time de Abel Ferreira dependeu dos gols do argentino e das defesas de Carlos Miguel, descrito pelo jornal como um dos melhores goleiros do campeonato.

Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A publicação também destacou o retorno de Paulinho, que ficou dois anos afastado dos gramados por lesões. O atacante, segundo o jornal, mostrou lampejos de genialidade na reta final, e quase marcou um golaço de primeira, mas a bola raspou a trave.

Polêmica nos acréscimos frustra Palmeiras

Nos acréscimos, a partida foi decidida pela arbitragem. Allan aproveitou um rebote e desferiu um voleio indefensável, com Jhon Arias desviando a bola. O jogador comemorou na lateral do campo, mas o VAR frustrou suas esperanças. A revisão em vídeo determinou que o colombiano tocou a bola com a mão, e o gol foi anulado.

O Diario AS descreveu o lance como uma comemoração que terminou em tragédia e caos. Para o Palmeiras, o golpe foi duplo: além de não vencer o dérbi, a equipe perdeu a vantagem que havia construído na tabela para segurar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro.

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