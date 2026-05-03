Paulinho voltou a atuar pelo Palmeiras após cerca de dez meses afastado, período em que se recuperou de nova cirurgia na perna direita. Acionado na metade da segunda etapa, o camisa 10 entrou em campo sob aplausos dos mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque.

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+ Palmeiras e Santos empatam clássico marcado por gol anulado e retorno de Paulinho; dê suas notas

Ao todo, foram pouco mais de 20 minutos em campo, incluindo os acréscimos, com o Palmeiras já em igualdade no marcador após gol de Flaco López. Em uma de suas primeiras ações com a bola, finalizou com perigo dentro da área, mas a bola passou rente à trave direita de Brazão.

Foram nove passes tentados, todos concluídos, em 13 ações com bola. Na defesa, uma recuperação de bola, enquanto o Palmeiras pressionava o rival em busca dos três pontos dentro de casa.

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A noite de reencontro de Paulinho quase teve desfecho de filme, com o Palmeiras balançando as redes nos acréscimos com Allan. O gol, no entanto, foi anulado após revisão do VAR, que apontou toque de mão do colombiano Jhon Arias no lance.

- Quero voltar aos 100% para ajudar o Palmeiras, fazer gols, dar títulos, porque o Palmeiras merece - afirmou o atacante.

A expectativa é de que Paulinho ganhe minutos de forma gradual, inicialmente no segundo tempo das partidas, como no clássico, até retomar o ritmo ideal e reunir condições de voltar a ser titular, segundo apuração do Lance!.

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Paulinho voltou a atuar com a camisa do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

Palmeiras segue líder do Brasileirão

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 33 pontos, sete à frente do vice-líder Flamengo, que tem dois jogos a menos. As equipes se enfrentaram no dia 23 de maio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, dias antes da parada para a Copa do Mundo.

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Sporting Cristal, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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