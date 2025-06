Um dos principais nomes do PSV, Sergiño Dest relembrou a conquista do título da Eredivisie após uma reviravolta emocionante na competição. Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o Legends Tournament, em Curaçao, o norte-americano contou sobre os bastidores da reação do elenco.

- Foi uma sensação muito boa. Ninguém esperava que fôssemos ser campeões. Ajax estava com uns nove pontos na frente com cinco jogos faltando. Mas eles perdiam, empatavam... Cada jogo que eles perdiam, estávamos mais confiantes. A gente dizia: "Estamos nos aproximando, talvez seja possível". No fim, estávamos com um ponto na frente com mais um jogo por fazer e dizíamos que estava nas nossas mãos. Nós estávamos muito felizes e foi o melhor jeito possível de ser campeão.

Além da conquista na Holanda, Sergiño Dest projetou os favoritos na disputa da Copa do Mundo de 2026. O lateral-direito dos Estados Unidos comparou o torneio com um jogo de azar ao projetar os principais candidatos ao título.

- Talvez França ou Argentina sejam as favoritas. Espanha, talvez. Vamos ver. Jogar uma Copa do Mundo é como um cassino. Você não sabe quem vai ganhar. Às vezes você pensa que um vai ganhar, mas não vence.

Às vésperas do início da Copa Ouro, Dest elogiou a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, mas está focado na preparação dos Estados Unidos. Os norte-americanos são treinados por Maurício Pochettino e entende que há trabalho por fazer para desempenhar bem na competição.

- Representar seu país no maior cenário no seu país-natal é incrível. Sinto que temos trabalho a fazer. Vamos estar o mais preparado possível. Todos sabem que Ancelotti é um grande treinador. Talvez a gente jogue amistosos contra o Brasil. Sinto que temos que focar na gente, porque temos trabalho a fazer. Estamos com Pochettino. Se focarmos na gente, vamos mostrar ao mundo o que temos a dar.

Após o título da Eredivisie com o PSV, Sergiño Dest encara dois amistosos com os Estados Unidos contra Turquia e Suíça visando a preparação para a Copa Ouro e a Copa do Mundo.