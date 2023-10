VOANDO ALTO

A seleção da Escócia, por outro lado, vive uma maré de tranquilidade de certa forma surpreendente na competição. São cinco jogos e cinco vitórias em um grupo enjoado, que conta com Noruega, Geórgia e Chipre. As cinco equipes foram vítimas escocesas, com o Chipre perdendo duas vezes, ambas por 3 a 0. Em amistoso na última Data Fifa, enquanto folgava pelas Eliminatórias, a fase acabou não entrando em campo: derrota por 3 a 1 para a Inglaterra, com gols de Foden, Bellingham e Kane. O meia Scott McTominay, inclusive, é o vice-artilheiro da competição, ao lado do dinamarquês Höjlund, com seis gols cada; só Romelu Lukaku (8) tem mais do que a dupla.