Claudio Coutinho, um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Assumiu o time em 1978, um mês após garantir a Seleção Brasileira no terceiro lugar da Copa do Mundo da Argentina. Em 188 jogos à frente do Fla, registrou um aproveitamento de 79,7%. Foi o técnico do primeiro título do Campeonato Brasileiro (1980), foi três vezes Campeão Carioca (1978 e duas edições de 1979), e também conquistou três Taças Guanabara (1978/79/80), e uma Taça Rio (1978).