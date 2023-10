O técnico Marcelo Fernandes, efetivado no cargo após a saída do uruguaio Diego Aguirre, é um dos grandes responsáveis pela reação do Santos no Campeonato Brasileiro. Um dos trunfos do profissional é fazer o 'arroz com feijão bem feito'. Ou seja, simplificar os processos dentro do clube e deixar todos os responsáveis trabalharem mais confortáveis, o que melhorou o cotidiano do Time do Rei.