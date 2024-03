(Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 19/03/2024 - 15:37 • Madri (ESP)

Nos dias 22 e 26 de março, a Seleção Espanhola irá enfrentar Colômbia, em Londres e Brasil, em Madrid respectivamente, nos compromissos internacionais da Data FIFA. O país ibérico deu início aos treinamentos nesta terça-feira (19).

Em campanha de luta contra o racismo no futebol e preparação para a Euro 2024, Brasil e Espanha irão se enfrentar num amistoso em Madri devido aos recentes casos de racismo e a violência contra Vini Jr.

Real Federação Espanhola de Futebol divulgou os convocados para os amistosos contra Colômbia e Brasil, nos dias 22 e 26 de março, no Estádio Olímpico de Londres e no Santiago Bernabéu, respectivamente. O técnico Luis de la Fuente chamou 26 atletas para as partidas.

A lista conta com duas novidades. A principal delas é o zagueiro Cubarsí, de 17 anos, jogador do Barcelona, que estreou na Champions League sendo eleito o melhor do jogo na classificação do time catalão para as quartas de final da competição. A outra é Vivian, defensor do Athletic Bilbao. Esta é a primeira convocação de ambos para a seleção principal da Espanha.