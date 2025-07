Lesão pode mudar o destino de Igor Paixão, destaque do Feyenoord

Nesta segunda-feira (14), o Feyenoord publicou um comunicado anunciando que o brasileiro Igor Paixão, destaque do time nas últimas temporadas, sofreu uma lesão muscular e ficará de fora por várias semanas. O atacante é alvo do Olympique de Marseille, que pode repensar a contratação por motivos físicos.

A lesão aconteceu em um treino na última quinta-feira (11), o que fez Igor Paixão perder o amistoso contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no sábado (12) - que terminou empatado em 1 a 1. Além do amistoso, o brasileiro de 25 anos vai perder o início da temporada com o clube holandês.

Grande destaque na Holanda, Igor Paixão, ex-jogador do Coritiba, é o principal alvo do Olympique de Marseille para a próxima temporada. Segundo o jornal francês L'Équipe, o clube vê o atacante do Feyernoord como o substituto ideal para o brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, que deixou a equipe rumo à Inter de Milão. Dependendo do tempo que Igor Paixão ficará fora, o clube francês pode repensar a investida no brasileiro.

Veja a nota oficial do Feyenoord sobre a lesão de Igor Paixão

— Igor Paixão sofreu uma lesão muscular e enfrentará um período de recuperação que durará várias semanas. Com isso, o atacante perderá o início da temporada 2025-2026 com o Feyenoord.

Paixão se machucou durante o treino da última quinta-feira e, por isso, ficou de fora do amistoso contra o Royale Union Saint-Gilloise. Na temporada passada, o brasileiro disputou 47 partidas oficiais pelo Feyenoord, marcando 18 gols e dando 19 assistências.

Igor Paixão vem brilhando pelo Feyenoord

Apontado como possível substituto de Luis Henrique, o brasileiro revelado pelo Coritiba é um dos destaques do Feyenoord, da Holanda. Na última temporada, o jogador marcou 18 gols, além de distribuir 19 assistências, em 47 jogos. Igor Paixão terminou o Campeonato Holandês como vice-artilheiro, e se destacou após brilhar contra o Milan na Champions League.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador, que se sagrou como o terceiro brasileiro com mais participações em gols na Europa na temporada, atrás de Vini Jr e Raphinha, conversou sobre a sua fase. No bate-papo, Igor Paixão destacou o protagonismo que assumiu no clube, dizendo que a temporada é fruto de seu trabalho.

— Isso foi fruto do meu trabalho, da primeira temporada, pela minha segunda também, pela evolução também nessa terceira, né? Onde eu fui protagonista. Eu tinha que assumir esse protagonismo no final. Então acho que fui feliz em fazer meus gols, dar minhas assistências e estar entre os brasileiros com mais gols na temporada. Só atrás de grandes ídolos como Rafinha e Vini Jr. Isso para mim é muito especial estar entre eles, os grandes jogadores do país — afirmou o jogador.

Igor Paixão em ação pelo Feyenoord, da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

