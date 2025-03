Douglas comemora 50 partidas pelo Nantes com vitória importante

O meia brasileiro Douglas completou a marca de 50 jogos com a camisa do Nantes. Além disso, sua equipe conquistou uma importante em sua luta contra o rebaixamento ao bater o Lille por 1 a 0, em partida válida pela Ligue 1. Esse é seu segundo ano na equipe francesa.

Douglas no Nantes

Ele chegou ao clube francês em 2023, após ter tido uma passagem com muito destaque pelo Paok, da Grécia. O camisa 6 comemorou a vitória importante contra uma das melhores equipes da competição e que se classificou para a atual edição da Champions League.

- A gente não faz uma campanha que esperávamos, o clube não está numa posição em que merecia estar por toda sua grandeza, mas o momento é o de pensarmos em reagir. E foi o que fizemos hoje, contra uma equipe que está entre as cinco melhores do campeonato, faz boa campanha e segue na briga por uma vaga nas ligas europeias - afirmou.

O gol da partida foi marcado pelo atacante egípcio Mostafa Mohamed, aos 38 minutos do segundo tempo. Além da vitória, o jogador comemorou a marca atingida pelo clube e também admitiu que está muito orgulhoso.

- Fico feliz de poder atingir uma marca tão expressiva pra mim com uma vitória como a de hoje. A equipe está de parabéns pelo que fez. Cheguei aqui há pouco mais de um ano e meio, consegui conquistar meu espaço e estou satisfeito com meu desempenho. Mas quero ajudar o Nantes a se reerguer e terminar a temporada da forma mais digna possível -completou.

Com o resultado, o Nantes de Douglas respirou, manteve a 14ª colocação e se afastou ainda mais do grupo de baixo da tabela. Após a pausa de duas semanas para a Data-Fifa, os Canários voltam campo apenas no dia 30 de março, após a Data-Fifa, quando enfrentará o Le Havre, em partida válida pela 27ª rodada da Ligue 1.