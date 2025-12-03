Erling Haaland é superado por jogador na Noruega em rendimento; entenda
Noruega disputará a próxima Copa do Mundo
A Autoridade Tributária da Noruega divulgou nesta quarta-feira (3) os rendimentos declarados pelos principais atletas do país em 2024 — e o líder da lista não é Erling Haaland. O topo pertence a Fredrik Aursnes, meia do Benfica, que declarou 49,5 milhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 17,7 milhões) no último ano.
O camisa 8 dos Encarnados superou todos os demais atletas noruegueses que pagam impostos no país. Haaland, atacante do Manchester City, não aparece entre os contribuintes analisados, um indício de que declara seus rendimentos fora da Noruega.
Aursnes, de 29 anos, vive seu melhor momento desde que chegou ao Benfica em 2022. Contratado ainda na gestão de Roger Schmidt, ele manteve protagonismo com Bruno Lage e, atualmente, com José Mourinho, que o utiliza em diferentes funções dentro de campo.
Haaland faz história na Premier League
Erling Haaland alcançou um recorde da Premier League ao marcar na vitória por 5 a 4 do Manchester City sobre o Fulham neste domingo (30). O atacante norueguês chegou à marca de 100 gols em 111 jogos e se tornou o jogador mais rápido da história da competição a atingir esse número, Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Agüero e Thierry Henry.
