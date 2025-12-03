menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Erling Haaland é superado por jogador na Noruega em rendimento; entenda

Noruega disputará a próxima Copa do Mundo

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/12/2025
13:12
Haaland comemora gol marcado pela Noruega contra a Itália, nas Eliminatórias da Europa
imagem cameraHaaland comemora gol marcado pela Noruega contra a Itália, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Stefano Rellandini/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias


A Autoridade Tributária da Noruega divulgou nesta quarta-feira (3) os rendimentos declarados pelos principais atletas do país em 2024 — e o líder da lista não é Erling Haaland. O topo pertence a Fredrik Aursnes, meia do Benfica, que declarou 49,5 milhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 17,7 milhões) no último ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 8 dos Encarnados superou todos os demais atletas noruegueses que pagam impostos no país. Haaland, atacante do Manchester City, não aparece entre os contribuintes analisados, um indício de que declara seus rendimentos fora da Noruega.

continua após a publicidade

Aursnes, de 29 anos, vive seu melhor momento desde que chegou ao Benfica em 2022. Contratado ainda na gestão de Roger Schmidt, ele manteve protagonismo com Bruno Lage e, atualmente, com José Mourinho, que o utiliza em diferentes funções dentro de campo.

Haaland faz história na Premier League

Erling Haaland alcançou um recorde da Premier League ao marcar na vitória por 5 a 4 do Manchester City sobre o Fulham neste domingo (30). O atacante norueguês chegou à marca de 100 gols em 111 jogos e se tornou o jogador mais rápido da história da competição a atingir esse número, Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Agüero e Thierry Henry.

continua após a publicidade
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias