Futebol Internacional

Jornal espanhol avalia retorno de Raphinha pelo Barcelona

Atacante brasileiro vem retomando espaço de forma gradual após lesão

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/12/2025
12:51
Com gol de Raphinha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)
Com gol de Raphinha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Autor de um dos gols da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (2), pela 19ª rodada de La Liga, o atacante Raphinha vem retomando espaço de forma gradual após lesão e teve impacto imediato no retorno. Em análise, o jornal espanhol "As" publicou que o brasileiro influencia diretamente no desempenho coletivo em seus minutos contra Athletic Bilbao, Chelsea, Alavés e agora, o Atleti.

De acordo com o "As", o Barça enfrentou dificuldades recentes em partidas decisivas, principalmente em El Clásico e na Champions League. O retorno de jogadores como Joan García e Pedri, além da evolução de Lamine Yamal, contribui para recompor o elenco. No entanto, Raphinha é visto como peça central na forma do Barcelona de jogar.

Raphinha volta, e o Barça voa. O brasileiro, cujo regresso tem sido progressivo, devolve alma e números aos blaugranas. Duas assistências contra o Alavés: e o gol crucial que fez o 1 a 1 nesta terça-feira. O seu gol, novamente graças a essa capacidade de se sacrificar e procurar a bola no espaço em vez de querer ela no pé, fala de um capitão que é muito mais do que uma braçadeira — escreveu o jornal espanhol.

A publicação também afirma que o jogador atravessa um novo ciclo após lidar com lesões e com a ausência em listas de premiações individuais, como o time da FIFPro. O brasileiro manifestou sua insatisfação, mas manteve o foco em recuperar protagonismo na equipe, disputar a Champions e buscar espaço no cenário internacional.

Retorno de Raphinha aos gramados pelo Barcelona

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

Esta foi a terceira partida de Raphinha desde o retorno da lesão na coxa, que o tirou de ação por 10 jogos. Na segunda etapa do jogo contra o Atlético de Madrid, o capitão do Barcelona foi substituído no segundo tempo da partida e explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste físico. Após o duelo, ele expressou confiança nos companheiros que o substituíram.

— Estou tentando recuperar minha melhor forma física. Senti isso hoje, um pouco de cansaço. Pedi para ser substituído porque não conseguia continuar. Tanto eu quanto o Pedri temos outros jogadores de alta qualidade que podem ocupar nossos lugares — explicou o brasileiro.

