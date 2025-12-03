Jornal espanhol avalia retorno de Raphinha pelo Barcelona

Autor de um dos gols da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (2), pela 19ª rodada de La Liga, o atacante Raphinha vem retomando espaço de forma gradual após lesão e teve impacto imediato no retorno. Em análise, o jornal espanhol "As" publicou que o brasileiro influencia diretamente no desempenho coletivo em seus minutos contra Athletic Bilbao, Chelsea, Alavés e agora, o Atleti.

De acordo com o "As", o Barça enfrentou dificuldades recentes em partidas decisivas, principalmente em El Clásico e na Champions League. O retorno de jogadores como Joan García e Pedri, além da evolução de Lamine Yamal, contribui para recompor o elenco. No entanto, Raphinha é visto como peça central na forma do Barcelona de jogar.

— Raphinha volta, e o Barça voa. O brasileiro, cujo regresso tem sido progressivo, devolve alma e números aos blaugranas. Duas assistências contra o Alavés: e o gol crucial que fez o 1 a 1 nesta terça-feira. O seu gol, novamente graças a essa capacidade de se sacrificar e procurar a bola no espaço em vez de querer ela no pé, fala de um capitão que é muito mais do que uma braçadeira — escreveu o jornal espanhol.

A publicação também afirma que o jogador atravessa um novo ciclo após lidar com lesões e com a ausência em listas de premiações individuais, como o time da FIFPro. O brasileiro manifestou sua insatisfação, mas manteve o foco em recuperar protagonismo na equipe, disputar a Champions e buscar espaço no cenário internacional.

Retorno de Raphinha aos gramados pelo Barcelona

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

Esta foi a terceira partida de Raphinha desde o retorno da lesão na coxa, que o tirou de ação por 10 jogos. Na segunda etapa do jogo contra o Atlético de Madrid, o capitão do Barcelona foi substituído no segundo tempo da partida e explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste físico. Após o duelo, ele expressou confiança nos companheiros que o substituíram.

— Estou tentando recuperar minha melhor forma física. Senti isso hoje, um pouco de cansaço. Pedi para ser substituído porque não conseguia continuar. Tanto eu quanto o Pedri temos outros jogadores de alta qualidade que podem ocupar nossos lugares — explicou o brasileiro.

