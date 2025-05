Entenda porque craque do Milan não usará seu nome na camisa

De forma pouco usual, os jogadores do Milan não terão seus nomes estampados na camisa na partida contra o Bologna, na sexta-feira (9). Isso porque a equipe italiana trará de volta uma ação em homenagem ao Dia das Mães. Nela, os atletas colocam os nomes de suas mães no lugar dos seus. Rafael Leão, por exemplo, entrará em campo com "Conceição" nas costas.

O que mais chama a atenção entre os nomes é justamente a da mãe do atacante português. Isso porque ele acaba fazendo uma homenagem, também, para o técnico do Milan, que se chama Sérgio Conceição. A ação foi lançada pela equipe na última temporada e trouxe sorte, uma vez que venceram o Cagliari por 3 a 1.

As homenagens não param por aí. Além dos nomes das mães, o telão do estádio San Siro irá exibir um mural com imagens voltadas para o tema do Dia das Mães, com imagens enviadas pelas mães dos jogadores, lendas do clube e torcedores de todo o mundo.

Rafael Leão comemorando gol no Milan com camisa em homenagem a sua mãe (Foto: Reprodução/Milan)

— A iniciativa envolverá todos os que compõem a família rossonera, dos jogadores aos mais de 500 milhões de torcedores do Milan em todo o mundo, e será concretizada em todos os pontos de contato digitais do clube, com gráficos especialmente desenvolvidos e conteúdo dedicado a fotos e vídeos. Entre os que celebrarão o papel das mães em suas vidas estarão a equipe principal masculina, o Milan 'Futuro', o setor de base e a equipe principal feminina, que terão um fim de semana de descanso durante a rodada final da temporada. O técnico da equipe principal masculina, Sérgio Conceição, também participará de um artigo especial e emocionante dedicado à ocasião — informou o clube em meio a nota.

Milan briga por título para salvar temporada

Em apenas nono lugar na Serie A, com remotas chances de conseguir vaga para a próxima Liga dos Campeões, o Milan terá a chance de salvar sua temporada na próxima quarta-feira, dia 14, quando fará final da Copa da Itália. O adversário é o Bologna, mesmo adversário da partida de sexta.

