Renovação em risco? Empresário de Yamal e Barcelona se reúnem nesta terça

O Barcelona avança nas negociações para renovar o contrato de Lamine Yamal. Nesta terça-feira (4) figuras-chave do clube se reuniram com o agente Jorge Mendes. O encontro ocorreu no restaurante JNCQUOI, situado na Avenida de la Liberdade, em Lisboa.

O presidente do Barcelona, Laporta, e o diretor de futebol, Deco, reuniram-se com Mendes. Além das negociações, assistiram ao jogo da Champions League entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O clube pretende estender o contrato atual de Yamal, que, hoje, termina em 2026, até 2030. Isso inclui também uma melhoria salarial.

Fontes próximas a Mendes confirmam que a renovação de Yamal com o Barcelona está praticamente assegurada. A relação entre o Barcelona e Mendes tem sido crucial para o avanço das negociações. Um acordo anterior, feito quando o jogador tinha 16 anos, previa uma renovação automática ao atingir a maioridade, com revisão salarial.

Lamine Yamal quer sair do Barcelona?

Em meio ao interesse do multimilionário Paris Saint-Germain, Lamine Yamal já deixou claro que pretende passar muitos anos defendendo a camisa do Barcelona. A oferta do PSG foi recorde: 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão).

- Oferta do Paris? Eu, pessoalmente, não recebo nenhuma oferta. Mas mesmo que eles chegassem a alguém do meu círculo, eles não me contariam. Eu tenho um contrato, não acho que seja possível eu ir para outro clube. Eu amo o Barça - disse recentemente ao 'Mundo Deportivo'.