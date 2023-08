Agora ex-jogador corintiano, Adson já viajou para a França, onde nesta semana realizará exames médicos e assinará com o Nantes. Mesmo com a saída de Róger Guedes no começo de agosto, o Timão não segurou a prata da casa porque entendeu ter recebido a melhor proposta possível pelo profissional, que teve 50% dos seus direitos econômicos negociados com os franceses por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões). O Timão permanecerá com 20% dos direitos. Os outros 30% pertencem ao próprio atleta.