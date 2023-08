SONHO EUROPEU

A equipe do Crystal Palace chegou a sofrer na última temporada. Depois de um começo positivo, o time de Patrick Vieira acabou perdendo o ímpeto e não conseguiu manter o ritmo. O treinador francês foi demitido e, em seu lugar, o experiente Roy Hodgson conseguiu recuperar a alegria do futebol londrino. Em boa arrancada, os Eagles ficaram longe do rebaixamento e alcançaram o 11º lugar. Em 2023-24, a sequência do trabalho traz uma realidade que pode ser alcançada: uma vaga nas competições continentais. Na estreia, vitória importantíssima sobre o recém-promovido Sheffield United por 1 a 0, com gol de Odsonne Édouard.