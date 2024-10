Raphinha e Vini Jr, destaques de Barcelona e Real Madrid (Foto: Ethan Miller/AFP)







Publicada em 26/10/2024 - 04:45 • Madrid (ESP)

Real Madrid e Barcelona entram neste sábado (26), pela 11ª rodada de La Liga, para mais uma edição de um dos clássicos mais importantes do mundo. Os dois gigantes espanhóis se enfrentaram às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, com destaque para um brasileiro de cada lado: Vini Jr e Raphinha.

Vini Jr e Raphinha são os dois jogadores brasileiros com mais contribuições diretas para gols entre times das principais ligas da Europa, com 14 e 15 participações, respectivamente. Os companheiros de Seleção Brasileira se enfrentaram sete vezes até hoje, todas no "El Clásico", com quatro vitórias do Real Madrid e três do Barcelona.

Vini Jr

Em La Liga, Vini Jr tem 10 jogos, com cinco gols e quatro assistências. Além disso, são sete finalizações, 25 dribles completos, 246 passes certos e dois pênaltis sofridos. Ao todo, são 14 jogos (oito gols e cinco assistências) na temporada. O camisa 7 é favorito a vencer a Bola de Ouro, prêmio que corresponde ao melhor jogador do mundo na temporada de 2023/24.

Raphinha

No Campeonato Espanhol, Raphinha fez 10 jogos pelo Barça, com cinco gols e cinco assistências. Ademais, são 14 chutes ao gol, 14 dribles feitos, 282 passes completados e dois pênaltis sofridos. Na temporada, são 134 partidas (nove gols e seis assistências). Em 2024/25, o brasileiro vive a melhor fase da sua carreira com Hansi Flick no comando da equipe, quando começou a atuar mais centralizado. Assim, o jogador se tornou muito efetivo atacando a profundidade em velocidade.

O Barcelona é o líder da La Liga, com 27 pontos em 10 jogos. O Real Madrid segue na cola com 24 pontos.