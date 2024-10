Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela 11ª rodada d eLa Liga (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 20:58 • Madri (ESP) • Atualizada em 25/10/2024 - 22:15

Real Madrid e Barcelona se enfrentam, neste sábado (26), pela 11ª rodada de La Liga. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), com transmissão do Disney+ Premium (streaming). Os Merengues ocupam o segundo lugar do Campeonato Espanhol com 24 pontos, três a menos que os Culés, que lideram o torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X BARCELONA

11ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vini Jr e Mbappé.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick):

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó; Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandoski e Raphinha.

