Encontro de cinco brasileiros marca duelo pela liderança no Catar

A apenas sete rodadas do fim, a Qatar Stars League 2024/25 se encaminha para o seu desfecho. Com quatro equipes na briga pelo título catari, a competição promete uma reta final bastante acirrada, a começar pelo confronto direto entre os dois primeiros colocados, Al Duhail e Al Sadd, que acontece neste sábado (22), às 13h (horário de Brasília).

Com 31 pontos, o atual campeão Al Sadd ocupa a segunda colocação e vê no duelo a chance de encostar no líder Al Duhail, que tem 4 pontos de vantagem, para assim estender sua supremacia no país, conquistando seu 18º título nacional.

Com oito conquistas, o Al Duhail é o segundo time mais vencedor do futebol do Catar. Além do embate entre os dois maiores campeões do país, a partida marcará também o encontro de uma legião de brasileiros.

- É sempre uma alegria e uma motivação extra enfrentar outros jogadores brasileiros. Ao todo, somos 11 aqui no Catar e procuramos representar muito bem as tradições do nosso futebol - contou o lateral-esquerdo Paulo Otavio.

Revelado pelo Athletico-PR, o jogador de 30 anos fez carreira na Europa, onde defendeu o Wolfsburg, da Alemanha, e desde 2023 está no Al Sadd. O lateral projeta um jogo duro contra o Al Duhail, muito por conta da presença do compatriota Lucas Veríssimo, ex-Santos e Corinthians.

- O sistema defensivo deles é forte. O Veríssimo é um excelente zagueiro e está fazendo uma temporada brilhante, mas nós também temos nossas armas. Não somos os atuais campeões à toa - completou.

Além de Paulo Otavio, o Al Sadd ainda conta com outros três brasileiros: o volante Guilherme, ex-Corinthians, o ponta Giovani, ex-Palmeiras, e o recém-contratado Claudinho, ex-Bragantino e Zenit, da Rússia. Paulo Otavio acredita que o meia, por quem o clube pagou 20 milhões de euros em janeiro, pode ser um diferencial na briga pelo título.

- O Claudinho tem muita qualidade, é um jogador de nível de Seleção Brasileira, e é sem dúvidas um belo reforço para nós nessa reta final - afirmou o lateral, eleito o melhor jogador de sua posição na última temporada no país.

Sobre a semana de preparação e a expectativa para o confronto que pode decidir a liga, Paulo Otavio revela:

- O jogo está sendo tratado como uma final por aqui. Faltam sete rodadas, mas nós sabemos que essa é nossa grande oportunidade de conquistar o bicampeonato, e isso é algo que é muito valorizado no Catar. O clube todo está mobilizado para o jogo contra o Al Duhail e estamos confiantes em um ótimo resultado - finalizou.