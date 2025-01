Dankler reforça o Shijiazhuang Gongfu, da China

O zagueiro Dankler, ex-Botafogo, foi apresentado como novo reforço do Shijiazhuang Gongfu, da China. O atleta, que disputou a última Série B pelo Vila Nova, firmou contrato de duas temporadas com a nova equipe. Com passagens por Portugal, França, Japão e Arábia Saudita, o jogador falou a respeito de sua nova fase profissional.

- Realizei uma grande temporada em 2024, individualmente falando. Hoje me vejo no auge da forma, tanto física quanto técnica. Já tive várias experiências no exterior e considerava seriamente voltar a atuar fora do país. Agora é me preparar da melhor forma antes do início da liga para depois ajudar o time a alcançar as suas metas - declarou.

Há poucos dias na China, o jogador baiano já foi confirmado como capitão pelo treinador da equipe. O ex-companheiro de Iniesta no Vissel Kobe, do Japão, demonstrou orgulho em relação à escolha do novo comandante.

- É muito legal chegar num país que não é o seu e já receber esse respeito por parte de quem vai te dirigir. Já atuei na Ásia, tive um bom desempenho e acredito que isso possa ter pesado positivamente. O mais importante é que todos busquem render o máximo de seus potenciais para que o Shijiazhuang tenha sucesso - definiu.