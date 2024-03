Emprestado pelo Botafogo, David Sousa celebra sequência no Molenbeek: ‘Passo importante na carreira’

Sousa em ação pelo Molenbeek (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 14:02 • Bruxelas (BEL)

Titular absoluto do Molenbeek-BEL, o zagueiro David Sousa vive um momento especial na carreira. O jogador, que pertence ao Botafogo e tem vínculo com o clube belga até junho, não tardou a conquistar espaço na nova casa.

A prova disso é que, desde sua aterrissagem na Bélgica, Sousa esteve à disposição em todos os dez jogos no período e participou da votação de craque do mês de fevereiro do time. Para o brasileiro, os minutos em campo são um passo fundamental em sua evolução como atleta.

- Aqui eu tenho jogado em todas as partidas. Não tive dificuldades para me adaptar em campo, até porque já tive uma experiência no Brugge uns anos atrás que me ajudou bastante. Eu considero um passo importante na carreira voltar à Europa e ter sequência de jogo. Nunca escondi o quanto quero poder ajudar o Botafogo e acredito que esse período no Molenbeek vai fazer a diferença lá na frente. Meu vínculo vai até junho. Ainda tenho um tempo para jogar mais antes de decidir meu futuro - explica David Sousa.

David Sousa em ação pelo Molenbeek (Foto: Reprodução / Instagram)

A positiva minutagem em campo também é celebrada pelo empresário de David Sousa. Marcio Giugni, da PGB Sports, afirma que a sequência é primordial para o zagueiro recuperar a confiança.

- O empréstimo veio na hora certa. O Sousa agora joga com constância, é titular do time, inclusive esteve numa votação para eleição do melhor jogador do mês do Molenbeek. É uma etapa importante da carreira dele e o fato de estar numa vitrine que é a Europa é um passo grande para sua evolução. Naturalmente você já adquire experiência e bagagem. Tem sido importante ele poder ter essa sequência de jogos e ganhar minutagem. Importante para a sequência da carreira dele estar em campo e voltar a ter a confiança que sempre teve.