Vitor Roque está insatisfeito em Barcelona e Xavi aparece como culpado, diz jornal

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 16:55 • Barcelona (ESP)

Segundo informações do jornal espanhol 'Mundo Deportivo', Vitor Roque, jovem contratação do Barcelona, está insatisfeito e não entende sua falta de espaço no time catalão. Os Culés apostaram fortemente nele no verão passado, antecipando sua contratação para janeiro de 2024, sendo que a chegada do brasileiro era prevista apenas em julho do mesmo ano.

O atacante de 19 anos está irritado com o fato de o clube considerar desistir dele com as poucas oportunidades que teve. Além disso, pessoas do círculo próximo de Vitor Roque afirmam que Xavi não fala com ele e que não existe comunicação, e desta forma, o atleta dificilmente poderá contribuir com o que o ex-jogador deseja dele.

A equipe técnica do Barcelona não concorda que o treinador espanhol não fale com o brasileiro. Na verdade, segundo apurações do 'Mundo Deportivo', eles dizem que um vídeo específico foi feito para ele fazer Vitor Roque entender o que o clube quer dele.

(Foto: Pau Barrena/AFP)

O ex-Athletico Paranaense chegou na Catalunha em janeiro de 2024, com status de investimento para os próximos 10 anos no Barcelona, a após temporada impressionante no Brasil. No total, o jogador disputou apenas 310 minutos, distribuídos por 13 partidas oficiais, sendo apenas duas como titular, e marcou dois gols com a camisa blaugrana.